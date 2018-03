Giornata ecologica e pulizia in riva all'Adige: i lavori li fanno assessori e consiglieri comunali

Assessori, consiglieri comunali e circoscrizionali di maggioranza si sono recati questa mattina in riva all’Adige per la pulizia dell'alzaia bassa di Riva San Lorenzo, da ponte Castelvecchio a ponte della Vittoria.

L’iniziativa è la prima di una serie di Giornate ecologiche promosse promossi dagli amministratori di maggioranti di Giunta, Consiglio e Circoscrizioni, per la pulizia di aree verdi, giardini e spazi pubblici del territorio comunale. Raccolti complessivamente 25 sacchi di materiale vario (gomme di auto, cellulari, vestiti, piccoli oggetti), impropriamente gettato o abbandonato lungo l’Adige.

Presenti all’intervento di pulizia, supportato da AMIA per il materiale necessario alla pulizia e per lo smaltimento dei rifiuti raccolti, gli assessori all’Ambiente Ilaria Segala e a Strade e Giardini Marco Padovani, i consiglieri comunali Paola Bressan, Andrea Velardi, Massimo Paci, Laura Bocchi, e i consiglieri circoscrizionali Giorgio Belardo, Giandomenico Griso, Aronne Marini e Alberto Padovani.

«Un’azione di volontariato a favore della città – hanno spiegato l’assessore Padovani e il consigliere Bressan, promotori dell’iniziativa –. L’intento è di sensibilizzare sul tema del rispetto e della tutela dell’ambiente e dei luoghi della nostra città. Verranno organizzate altre Giornate ecologiche per coinvolgere la cittadinanza in nome di un interesse comune, del senso civico e della cura degli spazi pubblici e per rendere più vivibile e bello il nostro territorio».