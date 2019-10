Trovati in un Compro oro i gioielli spariti da casa: denunciata un'amica di famiglia

Una donna di 56 anni di Arcole, incensurata, è stata denunciata la scorsa settimana dai carabinieri della stazione di San Bonifacio per furto in abitazione, dopo il ritrovamento di buona parte della refurtiva di un colpo in un'attività Compro oro.

Il tutto ha preso il via intorno alle metà del mese di settembre, quando una cittadina di San Bonifacio ha denunciato la scomparsa di vari gioielli dalla sua casa. I militari allora hanno subito dato il via alle indagini per cercare di riscostruire la vicenda, partendo dalla anomala mancanza di chiari segni di effrazione nell’abitazione. Ed infatti, la proprietaria di casa non avevava ravvisato alcuna intrusione abusiva nell’appartamento, bensì solo la mancanza di monili in oro per un valore di circa 2.000 euro.

Partendo dagli elementi in loro possesso, gli investigatori dell’Arma sono riusciti a completare una ricostruzione dettagliata degli ultimi giorni, facendo sì che la lente di ingrandimento si indirizzasse verso una amica di famiglia di Arcole che, proprio in quel periodo, aveva fatto visita alla vittima.

A sostenere l'ipotesi dei carabinieri sambonifacesi, ci ha pensato il ritrovamento di gran parte del bottino, avvenuto in un Compro oro. Inoltre, il regolare rispetto della normativa da parte del titolare dell’esercizio, ha permesso alle forze dell'ordine di trovare ulteriori conferme giudiziarie in merito alle responsabilità della sospettata , che dovrà rispondere di fronte all'autorità competente del reato di furto in abitazione. I gioielli nel frattempo sono stati messi sotto sequestro, in attesa che venga disposta la restituzione alla legittima proprietaria.