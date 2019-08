La perquisizione porta alla luce 15mila euro di gioielli rubati: 40enne in manette

La Squadra Mobile della Questura di Verona ha eseguito la perquisizione nell'ambito di un altro filone investigativo, ma questa l'ha portata a rinvenire dei monili che risultavano essere stati rubati il 29 giugno. In manette dunque è finito C.H., classe 1980 residente a Verona, con già dei precedenti alle spalle, che è stato accusato di ricettazione, aggravata "dall'uso" di un minore.

Come hanno riferito in conferenza stampa il vice dirigente della Squadra Mobile Luigi Bianco e la portavoce Vanessa Pellegrino, l'operazione che si è svolta nell'abitazione scaligera dell'uomo si è svolta nei primi giorni di luglio. Quando il personale della Polizia di Stato è intervenuto, avrebbe notato il figlio dell'uomo salire verso il primo piano dell'abitazione e liberarsi di un sacchetto, che sarebbe stato lanciato oltre la recinzione. Recuperato dalle forze dell'ordine, si sarebbe scoperto contenere 149 monili, per un peso di circa 2 chilogrammi.

Sequestrati dunque i gioielli e conclusa la perquisizione, si è aperto un nuovo filone investigativo, volto a risalire alla provenienza del materiale sequestrato. E il lavoro della Squadra Mobile ha dato presto i suoi frutti: i monili infatti, di un valore che si aggira sui 15 mila euro, risultavano essere stati rubati ad un espositore originario di Terni il 29 giugno, ad una fiera dell'antiquariato che si è svolta a San Benedetto del Tronto. Il derubato infatti aveva denunciato il furto, dopo che lo zaino con i monili gli era stato sottratto mentre stava chiudendo il proprio banco.

La merce dunque verrà restituita al legittimo proprietario, mentre nella giornata di giovedì sono scattate le manette per C.H.. Nessun provvedimento invece per il figlio.