Terza Categoria. Giocatore colpisce l'arbitro e lo manda in ospedale

Non sempre purtroppo lo sport riesce a vincere sui campi di calcio, nemmento su quelli di provincia. È il quotidiano L'Arena a riportare uno spiacevole fatto avvenuto domenica pomeriggio sul terreno di Rivoli, che stava affrontando il Borgo Trento nella partita valida per il girone A di Terza Categoria.

A pochi secondi dalla fine dell'incontro infatti, l'arbitro sarebbe stato colpito da un pugno sferrato da un giocatore della formazione di casa, che si trovava in svantaggio: a scatenare la violenta reazione del calciatore, potrebbe essere stata la doppia espulsione di due suoi compagni di squadra. Un gesto che non trova comunque giustificazione e che non avrebbe permesso all'arbitro neppure di completare il triplice fischio e porre fine alla partita, dal momento che sarebbe finito a terra per essere poi soccorso e trasportato in ospedale dal personale del 118 arrivato in loco. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Caprino, per raccogliere le testimonianze di quanto accaduto: con una prognosi superiore ai 20 giorni infatti la denuncia scatterà d'ufficio, in caso contrario occorrerà attendere la decisione della vittima.