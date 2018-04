Risveglio primaverile per i Giardini di via Monzambano grazie a River

Risvegliare luoghi troppo spesso associati al degrado o all’incuria, grazie ad eventi culturali che coinvolgono il tessuto locale in tutte le sue trame. Nel segno di questo obiettivo l'associazione River, da tre anni impegnata nella rivalutazione di aree del veronese spesso ignorate, fa tappa in quarta circoscrizione, domenica 8 aprile per il primo evento 2018 della rassegna "Primavere Urbane". Dalle 11 alle 21, nei Giardini di via Mozambano di Santa Lucia si alterneranno tante associazioni storicamente intrecciate con la zona come Colori Portanti, attiva dal 2015 nell'ambito della rigenerazione urbana con interventi di street art.

Durante la giornata il piccolo anfiteatro in muratura all'interno dei giardini sarà trasformato da un gruppo di writers guidati dal veronese Exem. Durante l'evento, a ingresso libero, i più piccoli potranno imparare i segreti della giocoleria con i laboratori di Ludica Circo, oppure stupirsi davanti agli spettacoli acrobatici sugli alberi con i tessuti aerei. Non mancherà lo sport grazie agli atleti del Cus Verona che faranno dimostrazioni delle loro attività.

La musica dei The Fog Surfers e del Two Black Muffins Duo accompagnerà il risveglio dei Giardini con concerti dal vivo.

Al cibo penserà lo stand di Buns. La selezione delle birre artigianali è affidata, invece, a Celtic Pub.

Nel segno della sostenibilità si potrà arrivare ai Giardini, oltre che in bicicletta sfruttando la pista ciclabile, anche utilizzando il servizio di carpooling di HappyWays.

Dopo Santa Lucia, a maggio è già in calendario un mercatino handmade a San Michele Extra e un altro evento dal profilo culturale, a giugno, a Villa Scopoli di Avesa.