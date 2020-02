Accusati di turbativa di bando, assolti l'ex deputato Giannotti e la moglie

L'ex deputato aretino Vasco Giannotti e sua moglie Giorgia Artiano sono stati assolti a Verona dall'accusa di turbativa di bando. Come riportato da ArezzoNotizie, i due imputati, difesi da Luca Fanfani e da Federica Valeriani, erano accusati di aver vinto irregolarmente una gara riguardante formazione ed eventi bandita dalla Ulss scaligera attraverso la società Gutemberg, di cui la Artiano è legale rappresentante. Ma il giudice ha deciso per la loro assoluzione.

La Artiano, inoltre, non dovrà rispondere delle accuse a lei mosse dalla Procura di Arezzo. In udienza preliminare, il gip ha decretato il non luogo a procedere, giudicando valide e non fittizie alcune fatture prodotte dalla società Gutemberg. Secondo l'accusa, quelle fatture avrebbero nascosto delle tangenti, ma la tesi si è rivelata infondata.

E queste decisioni della magistratura non potranno che aiutare Giannotti e Artiano nel processo principale che li vede imputati per riciclaggio a Modena. In quel processo, la società Gutemberg viene descritta come anello di congiunzione tra alcune aziende farmaceutiche e l'ex direttore del policlinico modenese Stefano Cencetti. Attraverso Gutemberg sarebbe transitato il denaro delle tangenti dirette a Cencetti. Ma con l'assoluzione di Verona e il non luogo a procedere di Arezzo, le posizioni dell'ex parlamentare e di sua moglie sembrano alleggerirsi.