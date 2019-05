Condannato per l'omicidio di sei donne, Gianfranco Stevanin ora sogna di sposarsi

Arrestato nel 1994, nel 2001 venne condannato all'ergastolo per gli omicidi di 6 donne, diverse delle quali prostitute, così Gianfranco Stevanin si guadagnò epiteti quali quello di "mostro", o "il serial killer di Terrazzo" e ancora "il Landru della Bassa". Oggi Stevanin ha 59 anni e ne ha passati in prigione ben 25. In una recente intervista rilasciata al settimanale "7" che ha fornito un'anticipazione, Stevanin sostiene di essere ormai una persona diversa e rivela inoltre il suo sogno, quello di sposarsi.

«Io mostro? Non voglio pensare a questa parola - spiega Stevanin nel corso dell'intervista - nessun essere umano dovrebbe venire chiamato così».

Per quanto riguarda i sogni di matrimonio, Stevanin rivela che vi sarebbe anche una pretendente che ricambierebbe i suoi sentimenti. Si tratterebbe di una donna che inizialmente lo aveva voluto conoscere in carcere per motivi di studio legati al suo caso.