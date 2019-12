La «supermamma» premiata da Mattarella allontanata per maltrattamenti

«Questo è il risultato dell'inchiesta che Giulia Mascaro ed io abbiamo condotto sulla signora Germana Giacomelli per Le Iene all'inizio dell'anno». Così la «iena» e giornalista freelance Pablo Trincia ha commentato la notizia dell'allontanamento dalla casa familiare della 71enne Germana Giacomelli e di un suo collaboratore di 25 anni, indagati per maltrattamenti aggravati e continuati. Le presunte vittime sono soprattutto minori, alcuni dei quali con disabilità, i quali erano stati affidati alla casa famiglia che aveva reso Germana Giacomelli un «eroe civile» nel 2018, con tanto onorificenza consegnata dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Germana Giacomelli è stata soprannominata «supermamma». In 30 anni, nella sua casa famiglia ha accolto più di 100 bambini, che erano stati abbandonati oppure dovevano essere staccati da situazioni familiari degradate. La casa famiglia della 71enne si trova nel Mantovano, ma la donna è conosciuta anche in provincia di Verona, soprattutto a Peschiera dove il marito ha una panetteria.

Il provvedimento di allontanamento è stato eseguito dagli agenti della polizia di Mantova su ordine della procura, la quale sta indagando su Germana Giacomelli e non solo. Indagini scattate dopo i due servizi andati in onda nel marzo scorso sul programma televisivo di Mediaset Le Iene. In questi lavori di giornalismo investigativo, Pablo Trincia aveva raccolto numerose testimonianze di ragazzi cresciuti nella casa famiglia della «supermamma», i quali hanno raccontato maltrattamenti e umiliazioni.

Germana Giacomelli, attraverso il suo legale, ha fatto sapere di essere serena.