Genitori indisciplinati in auto, multati dai vigili nel primo giorno di scuola

Giornata di grande impegno per la Polizia Municipale nel primo giorno di scuola. Nel complesso sono state multate 25 auto per divieto di sosta in varie aree della città, 12 automobilisti per uso di cellulare alla guida e 2 per non aver allacciato i figli minori alle cinture di sicurezza posteriori.

Negli orari di ingresso degli studenti, la presenza degli agenti è stata massiccia davanti alle principali scuole, anche grazie all’aiuto di 50 nonni-vigile, così come si sono intensificati i controlli sulle corsie preferenziali riservate agli autobus per verificare gli accessi. In particolare, in via XX Settembre sono stati bloccati molti ciclisti che erano soliti percorrere la corsia preferenziale, in direzione centro, nonostante il divieto. I ritardi accumulati dai bus di Atv e i pericoli per gli autisti costretti a manovre pericolose di sorpasso hanno indotto il comando ad incrementare i controlli preventivi lungo queste strade.