Nati prematuri in casa: due gemelli portati in ospedale in buone condizioni

Nati con largo anticipo, sono stati comunque ricoverati in buone condizioni i due bambini venuti alla luce nella mattinata di domenica dopo sole 26 settimane di gravidanza.

Come racconta Alessandra Vaccari su L'Arena, intorno all'ora di mezzogiorno la madre, una 32enne veronese, ha iniziato ad accusare dolori inizialmente interpretati come leggere contrazioni, salvo comprendere che si trovava davanti ad un cosiddetto "parto precipitoso", ovvero quando il nascituro (in questo caso due gemelli) impiega meno di un'ora per venire al mondo.

Capita la situazione, i familiari hanno dunque avvisato Verona Emergenza, che ha immediatamente inviato il proprio personale. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto con due automediche, il primo dei due neonati aveva già la piccola testolina fuori, mentre il secondo è stato aiutato. Entrambi quindi, insieme alla 32enne, sono stati portati all'ospedale della Donna e del Bambino, dove sono stati presi in cura dai medici: solitamente in questa fase i polmoni non si sono ancora dilatati, ma in questo caso entrambi i neonati respiravano autonomamente e sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva del reparto di neonatologia.