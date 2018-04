Verona, Nîmes e Pola: il gemellaggio delle tre Arene che promuove il turismo

L’assessore Edi Maria Neri ha ricevuto, a palazzo Barbieri, i rappresentanti dei Lions club di Verona Catullo, Nîmes e Pola, da tempo legati da un rapporto di amicizia e dal gemellaggio "Le tre Arene".

Le tre città, infatti, sono accomunate dalla presenza di anfiteatri romani che, nel tempo, sono stati l’occasione per promuovere tra i club Verona Catullo, Nimes Maison Carrée e Pula incontri condivisi e rapporti di amicizia e scambio culturale.

I soci e i familiari dei tre club, che rimarranno in città fino al 30 aprile, visiteranno nei prossimi giorni i monumenti e musei di Verona, salendo fino a Castel San Pietro, per poi recarsi a Borghetto sul Mincio, Parco Sigurtà, Museo Nicolis e Castello di Avio.

«È un piacere poter accogliere qui oggi i rappresentanti dei Lions club di Verona Catullo, Nîmes e Pola – ha sottolineato l’assessore Neri –, città da tempo gemellate tra loro e che, con questa iniziativa, tengono vivi i legami di amicizia con la realtà veronese. Il gemellaggio rappresenta una straordinaria occasione per mettere in luce le potenzialità internazionali, culturali, turistiche ed economiche di Verona. Un sistema di rapporti che consente, come nel caso di questi Lions club, l’avvio di positivi rapporti di promozione del turismo bilaterale nei rispettivi siti».