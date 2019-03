Intossicazione da monossido a Gazzo Veronese, in tre all'ospedale

Tre persone sono state trasportate all'ospedale di Legnago in codice giallo questa mattina, 20 marzo, per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Il fatto è avvenuto in via Paglia, a Gazzo Veronese, ed ha richiesto l'intervento dell'ambulanza e dell'automedica del 118, oltre che dei vigili del fuoco e dei carabinieri.