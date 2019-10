Cuccioli di gatto chiusi in un sacco e gettati in un cestino del parco giochi

Un triste ritrovamento è stato fatto giovedì pomeriggio, 3 ottobre, nella zona di Piazza Rossa a Novare, località del comune di Negrar di Valpolicella, tra Santa Maria e Arbizzano. Una passante ha sentito un forte miagolio proveniente da una busta chiusa abbandonata in un cestino del parco giochi. E ciò che la passante ha temuto, purtroppo, si è rivelato vero: qualcuno aveva chiuso cinque cuccioli di gatto in un sacchetto della spazzatura.

Quattro di questi cuccioli sono stati trovati morti, mentre il quinto, ribattezzato Fortunato, era quello che miagolava e dopo il ritrovamento è stato fatto il possibile per salvarlo. Sfortunatamente, però, dopo qualche ora anche il quinto gattino è morto.

Il fatto è stato segnalato alla polizia locale di Negrar, la quale cerca testimoni che possano aver visto una persona buttare un sacchetto dell'immondizia, siglato Amia, nel cestino del parchetto.