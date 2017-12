“Natale per Tutti”, sono più di 3mila i giocattoli raccolti per le associazioni veronesi

Una montagna di peluches, circa 1600 tra grandi e piccoli, orsacchiotti e altri animali; 200 giochi per i più piccoli, adatti a bambini nei primi anni d’età; e poi un centinaio di macchinine, oltre 200 giochi più grandi come cucine, castelli, casette, accompagnati da un centinaio di scatole per giochi in società. Senza dimenticare la parte educativa dei doni che conta 600 libri per le prima infanzia e altri 300 per chi ha qualche anno in più. E poi qualche carrozzina, due seggioloni e cinque tricicli o piccole biciclette. L’anno scorso era stata superata quota 2800 giocattoli.

Il “Natale per Tutti”, la raccolta di giocattoli e oggetti per la prima infanzia organizzata da Garden Floridea e Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, ha fatto segnare un nuovo record di generosità. Durante l’Avvento, la raccolta si è conclusa infatti la vigilia di Natale, i veronesi hanno donato oltre 3mila pezzi (3061 per la precisione) che il CSV destinerà alle associazioni e alle strutture che ne hanno fatto richiesta.

«Il nostro obiettivo – ha sottolineato Maurizio Piacenza, titolare del Garden Floridea – era quello di migliorare i numeri dell’anno scorso per fare in modo che più famiglie in difficoltà riuscissero a far trascorrere un Natale sereno ai loro bambini. Ci siamo riusciti e questa sesta edizione del ‘Natale per Tutti’ ha fatto segnare un nuovo record di generosità. Perciò, non possiamo far altro che ringraziare il grande cuore dei veronesi che sono venuti nel nostro garden per portare i loro doni e, ovviamente, al CSV per il suo impegno nel dare nuova vita a questi giocattoli distribuendo il materiale raccolto attraverso la rete di associazioni presenti in tutta la provincia. Per l’anno prossimo, pensiamo che la raccolta debba concentrarsi anche a favore del materiale scolastico di cui c’è grande richiesta».

Il CSV, infatti, si è impegnato nella raccolta e nella selezione dei giocattoli e degli oggetti che i veronesi hanno depositato nei cesti messi a disposizione all’interno del Garden Floridea. Ad oggi sono ben 18 le associazioni veronesi che hanno potuto beneficiare dei giocattoli raccolti.

«Il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona ringrazia sentitamente – ha detto Chiara Tommasini, presidente CSV Verona – a nome di tutte le associazioni che in queste settimane hanno ricevuto in dono giocattoli per i loro bambini e oggetti per la prima infanzia, questi in particolare sono stati preziosi per le famiglie in difficoltà di Verona e provincia. Un grazie viene anche da case accoglienza, ospedali, asili, centri diurni cui abbiamo fatto avere quanto raccolto».

Le associazione che, ad oggi, hanno potuto godere dei giocattoli raccolti sono: Associazione Gocce di Caldierino, Associazione Punta Ala, Centro Aiuto Vita di Nogara, Associazione VeronettAmica, Auser provinciale Verona, Associazione Opera Silente, Abio Associazione per il Bambino in Ospedale, Casa Famiglia Artemisia – don Calabria, Amici senza barriere – Daniela Zamboni, Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della giovane, Casa famiglia Santa Maria del Cammino, scuola per l’infanzia “Le Coccinelle”, Scuola S.S. Innocenti – Sandrà, Associazione Essere Clown, Scuola per l’infanzia “La Magnolia”, Scuola materna Suore Dimesse di Borgonuovo, Caritas Terrossa di Roncà, Associazione Insieme Vr- Est.