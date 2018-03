Gardaland: accordo con la Warner Bros per San Andreas 4D Experience

Una versione in 4-D da 15 minuti del film campione di incassi “San Andreas” targata Warner Bros. arriva a Gardaland per gli appassionati di cinema e gli amanti del brivido.

Al Time Voyagers gli spettatori verranno immersi al centro di un’azione esaltata da straordinari effetti speciali. Un’avventura al cardiopalma tra i grattacieli americani, da vivere con lo spirito di un’attrazione adrenalinica.

La storia: in California un terribile terremoto di magnitudo 9, scatenato dall’improvviso risveglio della faglia di San Andreas, sta radendo al suolo ogni cosa. Un pilota, insieme alla sua ex-moglie, compie un lungo difficile viaggio in elicottero da Los Angeles a San Francisco nel disperato tentativo di salvare la vita della loro unica figlia. Arriveranno in tempo? Riusciranno a sopravvivere al terreno che si apre sotto i loro occhi, al crollo di ponti e di edifici e persino allo tsunami?

Una volta indossati gli occhialini 3-D ed essersi accomodati in sala, gli spettatori sentiranno la poltrona prendere vita: inizierà a sobbalzare e a muoversi nelle diverse direzioni aumentando così l’effetto realistico del film, proiettato su uno schermo di 13 metri di base per 6 di altezza.

Gli energici movimenti della poltrona catapulteranno gli spettatori nel vivo di una scena e di un’esperienza multisensoriale, resa assolutamente realistica da una speciale visione delle immagini proiettate sullo schermo.

Grazie agli effetti speciali, lo spettatore volerà in elicottero tra i grattacieli della città sfiorandone i tetti, vivrà la violenza delle scosse, percepirà lo sgretolarsi dei palazzi che crollano sotto la forza dell’acqua e del terremoto, sarà travolto dalle onde dello tsunami, sfiorato dai detriti delle autostrade che si piegano e dei ponti che si avvitano su se stessi.

Insomma, sull’elicottero e sul motoscafo, nelle situazioni più incredibili, per ben 8 minuti lo spettatore potrà sentirsi completamente immerso in quella dimensione, coinvolto in prima persona in una straordinaria esperienza ad alta tensione.

Sono proprio gli effetti speciali che Gardaland propone a Time Voyagers a rendere l’esperienza formidabile e spettacolare agendo, attraverso le emozioni, sulla parte più istintiva del nostro cervello. Movimenti, rotazioni, vibrazioni, inclinazioni e tremori…Il sistema di movimento delle poltrone è pneumatico e funziona con attuatori simili a quelli usati per le sospensioni dei mezzi pesanti; piccoli tubicini fissati sotto le sedute, all’altezza dei polpacci, danno la sensazione di essere sfiorati dal vento e dagli ostacoli. L’acqua viene anche nebulizzata e diretta verso il viso degli Ospiti creando così la sensazione del bagnato.

Sul soffitto del cinema sono posizionati potenti ventilatori che creano correnti d’aria, sferzate di vento ma anche rumore turbinante di tempesta. I lampi dei fulmini, le esplosioni e gli improvvisi cambi di luce in sala sono prodotti da luci stroboscopiche fissate sul tetto del teatro.

HARDWARE - Time Voyagers utilizza un nuovo sistema di proiezione e il suo cuore è proprio il proiettore. Diversamente dal passato, oggi la proiezione avviene attraverso un unico proiettore. Con l’ausilio di occhialini con filtro polarizzato lo spettatore percepirà, da entrambi gli occhi, una visione delle immagini sempre completa e contemporanea, quindi perfettamente allineata dalla veloce alternanza di un fotogramma destro e di uno sinistro. Al proiettore, oltre che le immagini, è collegato anche il potente impianto audio che riproduce effetti sonori di altissima fedeltà. La luce proviene da una lampada a scarica di gas di grande potenza ed emette un fascio luminoso intenso e bianchissimo che, modulato dal proiettore, illumina lo schermo.

La versione in 4-D da 15 minuti del drammatico thriller San Andreas si avvantaggia del nuovo sistema di proiezione fornito da Cinemeccanica, azienda italiana leader a livello mondiale per la produzione di attrezzature cinematografiche. Un unico nuovo proiettore, quindi, gestirà le immagini con una definizione altissima garantendo pulizia dell’immagine e perfetta resa cromatica.

SOFTWARE - Il software presente nel computer di controllo è il vero e proprio “direttore d’orchestra” e comanda ogni singolo effetto nel giusto momento: la visione dello spettacolare filmato, il potente e coinvolgente audio proveniente da tutte le direzioni, le accelerazioni date dal movimento delle poltrone, le sensazioni sul viso degli spettatori e su varie altre loro parti del corpo, i lampi di luce che sorprendono!

La versione in 4-D da 15 minuti del filmato San Andreas è stata creata dallo studio americano della SimEx-Iwerks in partnership con Warner Bros. Consumer Products.