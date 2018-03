Peppa Pig, Corsari e Cinema 4-D: Gardaland, è iniziata la stagione 2018

Apre oggi, giovedì 29 marzo, la stagione 2018 di Gardaland Resort che si preannuncia ricca di proposte per soddisfare - per ben 218 giorni - le esigenze dei diversi target di visitatori, anche grazie agli oltre 1.000 dipendenti che, da oggi, sono pronti ad accogliere gli ospiti.

La grande novità 2018 è Peppa Pig Land, un’area interamente tematizzata che il Parco ha sviluppato in esclusiva, grazie alla partnership globale tra Merlin Entertainments (di cui Gardaland fa parte) ed Entertainment One (eOne), proprietario del brand.

Oltre alla possibilità di visitare La Casa di Peppa Pig e di incontrare Peppa e George, Gardaland offre alle famiglie tre nuove fantastiche attrazioni. È possibile salire su vascelli nell’attrazione L'Isola dei Pirati, vivere appassionanti avventure a bordo del simpatico Trenino di Nonno Pig o sperimentare un volo sulla coloratissima Mongolfiera di Peppa Pig per scoprire il fascino del Parco dall’alto.

Fonti di ispirazione per la nuova area creata da Gardaland sono proprio le avventure della simpatica maialina che i bambini hanno imparato a conoscere attraverso i cartoni in TV. E infatti i piccoli ospiti avranno la possibilità di divertirsi anche saltando nelle famose “muddy puddles” e scattare divertenti foto ricordo che potranno condividere sui social media o portarsi a casa come souvenir.

A Gardaland, Peppa Pig Land sorge accanto a Fantasy Kingdom e offre a giovani fan e famiglie un’esperienza coinvolgente e indimenticabile ampliando, sul target dei bambini, l’offerta del Parco che annovera già al suo interno, oltre appunto a Fantasy Kingdom, le aree di Prezzemolo Land, Prezzemolo Magic Village e Kung Fu Panda Academy.

“In Italia Peppa Pig è amatissima dai bambini e molto apprezzata anche dagli adulti perché portatrice di importanti valori educativi - la famiglia in primis - spiega Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland. - Per questo l’abbiamo ritenuta perfetta per Gardaland. Il nostro team ha lavorato per creare un’area davvero coinvolgente, una destinazione magica e memorabile nella quale personaggi e ambientazioni presenti nel cartone animato televisivo possano rivivere nel Parco per regalare alle famiglie un’esperienza indimenticabile!”.

Le novità però non sono finite. Gli Ospiti più affezionati saranno piacevolmente sorpresi anche dal rinnovamento dell’iconica attrazione I Corsari. Per la stagione 2018 Gardaland ha deciso di dare a questa attrazione “simbolo” una storia totalmente nuova dal titolo “I Corsari: La vendetta del fantasma”; grazie all’impiego del video-mapping 3D, una particolare tecnica digitale di proiezione, la nuova storia è in grado di stupire, entusiasmare e coinvolgere il pubblico.

Lungo il percorso le ambientazioni sono state rivisitate e arricchite, grazie all’utilizzo di questa tecnologia, in modo da coinvolgere gli ospiti a 360 gradi e rendere ancora più realistiche le scenografie.

Per gli appassionati di cinema, interessati ad un’esperienza ancora più travolgente, Gardaland propone invece, a Time Voyagers, una versione in 4-D da 15 minuti del film campione di incassi “San Andreas” targata Warner Bros. Un’avventura al cardiopalma tra i grattacieli di un’importante città americana, da vivere con lo spirito di un’attrazione adrenalinica.

Una volta indossati gli occhialini 3-D ed essersi accomodati in sala, gli spettatori sentono la poltrona prendere vita: inizia a sobbalzare e a muoversi nelle diverse direzioni aumentando così l’effetto realistico del film, proiettato su uno schermo di 13 metri di base per 6 di altezza.

La versione in 4-D da 15 minuti del filmato San Andreas è stata creata appositamente per Gardaland dallo studio americano della SimEx-Iwerks in partnership con Warner Bros. Consumer Products.

La stagione 2018, insomma, si preannuncia estremamente accattivante e le previsioni di affluenza per Pasqua sono ottime, con visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero sia nel Parco che nei due hotel, Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel.

“Anche se non è mai possibile fare una previsione sull’affluenza al Parco, il nostro comparto gruppi ci segnala un’altissima presenza di turisti provenienti da Germania, Svizzera e Austria che, in questo periodo, stanno soggiornando sul Lago di Garda - afferma Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland -. Posso anche affermare che i nostri hotel hanno raggiunto, per il periodo pasquale, un’occupazione pari al 100%, con una suddivisione del 70% di turisti italiani e del 30% di stranieri.”

Con la nuova stagione Gardaland Resort può vantare anche numeri importanti sul fronte occupazionale. “Gardaland Resort gioca un ruolo importante sull’economia nazionale e del territorio - continua il CEO di Gardaland. Con l’apertura di stagione sono oltre 1.000 i dipendenti - 211 a tempo indeterminato e oltre 800 stagionali - che diventano 1.500 in alta stagione. Numeri di cui siamo davvero orgogliosi!”.

