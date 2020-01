Soccorso sull'impalcatura dai pompieri e portato in elicottero in ospedale

Un uomo è stato soccorso a Garda da vigili del fuoco e 118 nella tarda mattinata di lunedì, in seguito ad un infortunio sul lavoro.

Stando a quanto riferito, si trattava di un dipendente della ditta edile FCF Costruzioni SRLS, che stava lavorando su un'impalcatura posta sul tetto di un edificio tra via San Francesco d'Assisi e lungolago regina Adelaide, quando avrebbe perso l'equilibrio e, cadendo, avrebbe sbattuto la testa perdendo i sensi.

L'uomo sarebbe rimasto sul ponteggio e in suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco, che lo hanno riportato a terra ed affidato alle mani del 118, giunto con elicottero ed ambulanza. Una volta stabilizzato, è stato poi trasferito all'ospedale di borgo Trento, dove ora si trova in prognosi riservata.

Sul posto anche i carabinieri e lo Spisal, che si occuperà di ricostruire la dinamica dell'episodio.