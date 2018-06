Garda, lite sul lungolago. 23enne all'ospedale con un trauma cranico

È fuori pericolo il ragazzo di 23 anni di Tremosine, provincia di Brescia, finito in ospedale a Borgo Trento nella notte di domenica scorsa, 24 giugno, in seguito ad una lite scoppiata sul lungolago di Garda. Il giovane aveva rimediato un brutto trauma cranico ed è stato operato d'urgenza. Un'operazione andata a buon fine e così lo stesso ragazzo ha potuto rassicurare tutti sulle sue condizioni.

A riferire quanto accaduto è Manuela Trevisani su L'Arena. Il 23enne sabato scorso era giunto a Garda con un gruppetto di amici per passare una serata in compagnia. I ragazzi si sono fermati a mangiare in un locale quando hanno avuto un diverbio con il gestore. Il litigio però non degenera e la comitiva bresciana se ne va. Passata la mezzanotte, il gruppo torna verso la macchina e incontra di nuovo il gestore del locale in compagnia di un suo amico. Per futili motivi la discussione si riaccende e lo scontro diventa anche fisico.

L'unico ad avere la peggio è il 23enne, colpito dall'amico del gestore, un 41enne di Costermano. Il giovane è caduto a terra e ha sbattuto la testa, perdendo conoscenza. Sul posto giungono gli uomini del 118 e i carabinieri. Il 23enne viene portato prima all'ospedale di Bussolengo e poi a Borgo Trento. Nel frattempo, i carabinieri raccolgono le prime testimonianze e cercano di ricostruire quanto è accaduto. Le versioni del gruppetto bresciano e del gestore di Garda concordano solo in parte. Il 41enne, che intanto era tornato a casa, è stato raggiunto da carabinieri e fermato con l'accusa di lesioni gravi. L'uomo davanti al gip ha dichiarato che erano stati i ragazzi ad aggredire il suo amico e che lui ha reagito solo per difenderlo. Per lui è stato disposto l'obbligo di dimora a Costermano con possibilità di allontanarsi solo per andare al lavoro.