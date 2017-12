Gara di solidarietà tra i dipendenti Coca Cola per il Banco Alimentare Veneto

Lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Nogara ha festeggiato il Natale dando vita ad una vera e propria gara di solidarietà per aiutare chi vive situazioni meno fortunate: i dipendenti del plant hanno partecipato alla colletta di generi alimentari raccogliendo oltre una tonnellata e mezza di cibo – tra olio, pasta, riso etc. – da donare alle strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare Veneto.

Alla raccolta, organizzata da 50 volontari dell’Azienda, hanno preso parte oltre 700 dipendenti tra la sede milanese e i 4 stabilimenti, per un totale di quasi 5 tonnellate e mezza di generi di prima necessità donati.

L’iniziativa fa parte del progetto “Coca-Cola ringrazia chi compie un gesto per gli altri”, attraverso cui Coca-Cola supporta Banco Alimentare nell’attività di raccolta e distribuzione di 3 milioni di pasti e celebrando così i 90 anni di produzione in Italia.

L’Associazione Banco Alimentare del Veneto ONLUS ogni giorno è impegnato nella raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari, che riacquistano valore e diventano così risorsa per le strutture caritative. Nel solo 2016 l’associazione ha assistito oltre 102.000 persone in difficoltà in 495 strutture convenzionate in Veneto. In questo modo, da un lato si pone al servizio delle strutture caritative che si occupano di famiglie in condizioni di disagio sociale e, dall’altro, delle aziende del settore agro-alimentare con problemi di stock ed eccedenze che intendono donare, ricevendo benefici e sgravi fiscali e ridando valore al cibo non più commercializzabile.