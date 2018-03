La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti riapre: venerdì l'ingresso è gratuito

Riapre domani, giovedì 29 marzo alle 18, la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, a Palazzo della Ragione.

Il nuovo percorso espositivo sarà festeggiato per tutta la giornata di venerdì 30 marzo con l’ingresso gratuito alla GAM. Porte aperte a veronesi e turisti, con l’obiettivo di presentare al pubblico la mostra permanente ‘L’arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L’Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati’ e la sezione collaterale ‘Luoghi della mente. 20 anni d'arte contemporanea’.

Si tratta del primo grande appuntamento per la GAM, voluto dalla direzione del nuovo Sistema Museale Unico di Verona, per valorizzare il suo patrimonio artistico.

Il percorso permanente, articolato in tre sale, presenterà circa 90 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture che illustrano episodi della storia e della cultura veronese e italiana tra il 1830 e il 1920. Quadri e statue provengono dalla collezione civica e da alcuni prestiti di Fondazione Cariverona e Banco Bpm. La collezione temporanea, invece, renderà omaggio ai 20 anni dalla prima acquisizione di opere d’arte contemporanea della Gam, che, per l’occasione, ospiterà anche alcune opere della Galleria Studio La Città.

La galleria è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 19. Chiuso il lunedì.