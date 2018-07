Ruba il trolley di un passeggero in stazione a Verona, scoperto e arrestato dalla polfer

La Polizia Ferroviaria di Verona, nella giornata di ieri ha tratto in arresto, nella stazione di Porta Nuova, un cittadino italiano di 57 anni: G. G. P., nato a Reggio Emilia, di fatto senza fissa dimora, resosi responsabile del reato di furto, commesso a bordo del treno Freccia Rossa 9723 diretto a Venezia.

Venerdì 6 luglio, intorno alle ore 13.10, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova sono intervenuti al binario 4, alla ricerca di un viaggiatore che, secondo la segnalazione effettuata dal capotreno, si era reso responsabile del furto di un trolley di colore blu, sottratto ad un passeggero dello stesso convoglio.

Sul posto, i poliziotti hanno notato immediatamente un uomo con accanto una valigia corrispondente a quella descritta. Quest’ultimo, a richiesta degli agenti, ha dichiarato di esserne proprietario senza, tuttavia, saper descrivere nei dettagli cosa contenesse. Per questo motivo, il soggetto è stato accompagnato in ufficio al fine di svolgere più accurati controlli. Sentito nuovamente il capotreno, nel frattempo ripartito dal binario, gli operatori di polizia sono riusciti a mettersi in contatto con la vittima che, oltre a fornire in maniera minuziosa la descrizione del contenuto del bagaglio, ha confermato con certezza di essere stata derubata a treno fermo, presso la stazione di Verona Porta Nuova.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno quindi consentito di rilevare che il fermato era già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di dimora a Bolzano e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria dello stesso capoluogo.

Il 57enne è stato pertanto tratto in arresto e sottoposto a rilievi foto dattiloscopici presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Verona e trattenuto, su disposizione del Pubblico Ministero, presso le camere di sicurezza del Settore Operativo, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna. Questa mattina, a seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti di G. G. P. la custodia cautelare in carcere fino all’udienza fissata per il prossimo 7 settembre.