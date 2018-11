Ladri approfittano della chiusura dopo pranzo e svaligiano il Sushi

Dopo la piadineria Bacchabundus, un'altra attività che lavora nell'ambito della ristorazione ha ricevuto la "visita" di alcuni malviventi nel weekend, i quali però stavolta sono riusciti ad allontanarsi.

Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di sabato, durante la pausa per il pranzo, presso il Sushi Santa Lucia di via don Girardi. Due persone si sarebbero introdotte nel ristorante dopo la chiusura e sarebbero state riprese dalle telecamere a circuito chiuso: mentre uno è rimasto all'esterno a fare da palo, pronto a dare l'allarme in caso di pericolo, l'altro ha forzato la porta d'ingresso ed è entrato nel locale, per poi allontanarsi entrambi con il contenuto della cassa.

Una volta rientrato, il personale ha denunciato ai carabinieri quanto avvenuto.