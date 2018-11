Ruba zaino a un viaggiatore nella stazione di Verona. Arrestato 26enne

Ieri notte, 11 novembre, gli agenti della polizia ferroviaria di Verona Porta Nuova hanno arrestato un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per furto e tentato furto aggravato. Il giovane ha 26 anni, le sue iniziali sono A.O., ed era già noto alle forze dell'ordine per dei precedenti arresti in seguito ad altri reati.

La segnalazione alla sala operativa della Polfer è giunta ieri da una guardia giurata in servizio nella stazione. Gli agenti hanno individuato A.O. e, dall'esame immediato delle videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza, hanno appurato che il 26enne, insieme ad un complice, aveva rubato lo zaino ad un viaggiatore appisolato nella sala d'attesa della stazione e, poco dopo, aveva cercato di rubare il borsello ad un altro viaggiatore addormentato. Il furto del borsello è stato però solamente tentato perché la guardia giurata ha fatto desistere il giovane.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare il giovane marocchino e di assicurarlo alla giustizia. A.O., nella mattinata di oggi, è stato accompagnato in tribunale dove il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza.