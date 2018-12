Cerea, dopo un furto cerca la fuga rubando un'auto ma viene arrestato

Alle 18.30 di ieri, 11 dicembre, un cittadino marocchino, iniziali E.H.Z. e classe 1985, senza fissa dimora, sprovvisto di documenti di riconoscimento e irregolare sul territorio nazionale, in via Firenze a Cerea, vicino ad una ditta immobiliare ha prima rubato due paia di scarpe nuove che il proprietario aveva momentaneamente appoggiato sul marciapiede e poi ha tentato di rubare un'Audi Q5 che si trovava parcheggiata con il motore sempre nella stessa via.

Scoperto, E.H.Z. è scappato a piedi con in tasca le chiavi dell'auto che aveva cercato di rubare. Raggiunto dal proprietario dell'auto, il cittadino marocchino lo ha spinto e strattonato per garantirsi la fuga, ma è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri di Cerea. I militari, anche loro spintonati e strattonati, sono riusciti a vincere la resistenza del 33enne e lo hanno arrestato.

L'uomo è stato portato prima nella stazione dei carabinieri di Cerea e successivamente chiuso nelle camere di sicurezza della compagnia di Legnago dove ha trascorso la notte.

La refurtiva, le scarpe e le chiavi dell'auto, è stata recuperata e restituita ai due proprietari.