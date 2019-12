Ancora un circolo sportivo nel mirino: furto a San Massimo

Un nuovo colpo sarebbe stato commesso nel circolo sportivo di via Anselmi nel quartiere di San Massimo a Verona. A riferirlo è lo stesso titolare del circolo che, con toni piuttosto esasperati, ha raccontato l'ultima spiacevole vicessitudine in un'intervista rilasciata al quotidiano L'Arena. Non sarebbe peraltro la prima volta che il circolo viene preso di mira dai ladri, anzi si tratterebbe già della quinta occasione.

In questa circostanza, secondo il racconto del titolare, qualche notte fa degli sconosciuti si sarebbero introdotti furtivamente nei locali del circolo e, dopo aver scardinato la porta del bar, avrebbero prelevato i soldi che erano rimasti nella cassa. Si tratterebbe di circa duecento euro, ma oltre a ciò i ladri avrebbero rubato anche due piccole cassaforti. Anche all'interno di quest'ultime non vi sarebbero state cifre particolarmente consistenti, ma comunque una quota di denaro significativa per l'attività del circolo. Lo scorso novembre un episodio simile si era già verificato al porto San Pancrazio presso la locale società sportiva.