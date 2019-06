Villafranca, furto alla Sagra di Alpo: rubato incasso della prima serata

I carabinieri di Villafranca sono impegnati nelle indagini che riguardano un furto avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno. I ladri sarebbero due ignoti che si sono impossessati dell'incasso della prima serata della Sagra di Alpo e poi sono scappati in moto.

Ammonta a circa seimila euro il bottino del furto, messo in atto poco prima della mezzanotte, al termine della serata che ha dato il via ai festeggiamenti per il patrono San Giovanni Battista, i quali si concluderanno domani, 18 giugno.