Parcheggia l'auto e va in fiera a gustarsi un risotto. Al ritorno non trova più due portiere

Un furto alquanto insolito, di certo una brutta sorpresa dopo una serata di allegria e buon cibo per i proprietari dell'auto in questione. Secondo quanto riferisce il quotidiano L'Arena, la disavventura sarebbe avvenuta nella serata di mercoledì sera nei pressi del parcheggio della Fiera del Riso a Isola della Scala. Si tratta di un posteggio ben illuminato, cosa che rende ancor più strano l'accaduto.

Ad ogni modo, gli sfortunati visitatori della fiera, si sarebbero trovati la loro vettura, una Mercedes E 220, privata delle due portiere sul lato sinistro del veicolo. Ebbene sì, entrambe le portiere dell'auto sarebbero state smontate da qualcuno e poi fatte sparire. Ad accorgersi del furto decisamente singolare, sarebbero stati per primi proprio i volontari carabinieri durante un controllo all'interno del parcheggio.

Non appena realizzata la cosa, i proprietari dell'auto sono stati informati così come i militari della stazione locale dei carabinieri di Isola della Scala. A quel punto sono dunque scattate le indagini per cercare di risalire ai responsabili, utilizzando anche i filmati delle telecamere di sicurezza, ma dato il grande afflusso di visitatori che transitano nel parcheggio non sarà facile identificare gli autori di questo ben strano furto.