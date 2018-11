Piadineria "Bacchabundus" svaligiata nella notte, due arresti dei carabinieri

Pensavano di averla fatta franca, ma è andata male ai due ladri che ieri sera, sabato 24 novembre, hanno letteralmente svaligiato la cassa della piadineria "Bacchabundus" in via Francia. Entrambi, infatti, sono poi stati rintracciati ed arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona.

Verso le ore 16 era arrivata al 112 una chiamata da parte del titolare del negozio che, allarmato, aveva riferito di aver visto dalle telecamere collegate al proprio cellulare, due uomini che forzavano la serranda elettronica e riuscivano a recuperare l’incasso della giornata, per poi scappar via a piedi. Le ricerche da parte delle pattuglie dei militari sono scattate subito e, ripercorrendo la strada verosimilmente fatta dai malviventi, i carabinieri hanno poco dopo rintracciato i due ladri.

Quest'ultimi, alla vista dei militari, accelerando il passo si sono divisi, ma a nulla è servito, poiché le pattuglie hanno raggiunto entrambi gli uomini, i quali in evidente stato d’agitazione hanno persino dichiarato di non conoscersi. Non convinti della cosa, i carabinieri hanno pertanto condotto i due in caserma, sottoponendoli poi ad una perquisizione personale. Si trattava di un cittadino kosovaro e un serbo, tutti e due pregiudicati e nullafacenti, trovati in possesso di ben 300 euro.

I due non hanno saputo spiegare ai militari il perché di tanto denaro nascosto nelle proprie tasche, né tantomeno hanno voluto collaborare, finché non si sono trovati dinanzi ad una prova schiacciante. Un’altra pattuglia dell’Arma, infatti, era nel frattempo giunta presso il negozio poco prima svaligiato e i militari avevano potuto visionare le telecamere di sicurezza. La descrizione fornita dalle immagini corrispondeva perfettamente alla fisionomia dei due fermati qualche minuto dopo il furto. A quel punto, messi alle strette, i due hanno confessato il loro coinvolgimento e sono stati dichiarati in stato di arresto per "furto aggravato in concorso". Durante la mattinata di lunedì 26 novembre si terrà la direttissima.