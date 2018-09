Si allontana dopo il furto in parafarmacia, ma le telecamere lo inchiodano

Il suo furtarello non è sfuggito al vigile occhio della telecamera e così Mohamed Noubaoui, 31enne di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato nella serata di lunedì nella stazione di Porta Nuova dalla Polizia ferroviaria.

Erano circa le 19 quando il titolare della parafarmacia presente allo scalo ferroviario, mentre serviva un altro cliente, ha notato una persona che si allontanava con fare sospetto dal negozio. Visionando rapidamente le immagini videoregistrate del sistema di sorveglianza interno all'attività, l'esercente ha potuto constatare che in effetti lo straniero si era impossessato di alcune confezioni di prodotti prima di andarse e così è stato avvisato il personale Polfer.

Una volta raccolta la descrizione del 31enne, gli agenti si sono messi immediatamente sulle sue tracce, riuscendo a rintracciarlo poco dopo su una banchina di stazionamento degli autobus urbani in piazzale XXV Aprile, con ancora la refurtiva addosso.

Dichiarato in arresto per furto aggravato, il nordafricano è stato trattenuto all’interno delle celle di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato martedì. Dopo aver convalidato il provvedimento, il giudice ha sottoposto il malvivente alla misura cautelare dell’obbligo di firma e rinviato l’udienza a dicembre.