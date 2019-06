Ruba 9 bottiglie di Whisky e viene scoperto: 33enne arrestato dalla polizia ad Adigeo

Nella serata di venerdì 28 giugno alle ore 20, la polizia di Stato è intervenuta presso il centro commerciale “Adigeo” di via delle Nazioni e ha denunciato un cittadino marocchino di 33 anni con l’accusa di "possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli".

L’uomo è stato scoperto dal personale addetto alla vigilanza del supermercato “Interspar”, mentre prelevava della merce dagli scaffali del reparto alcolici per riporla all’interno di uno zaino. Vistosi scoperto, l'uomo ha immediatamente abbandonato lo zaino e si è diretto verso l’uscita, dove è stato fermato dal personale di sorveglianza che, di li a poco, ha quindi richiesto l’intervento della polizia.

Gli agenti delle volanti, intervenuti sul posto, hanno trovato all’interno dello zaino una scatola di cartone, le cui pareti risultavano rivestite con dei fogli d’alluminio, utilizzati per cercare di eludere i sistemi di sicurezza antitaccheggio del supermercato. All’interno della scatola, a loro volta, erano custodite 9 bottiglie di superalcolici del valore complessivo di quasi 110 euro. Lo zaino è stato opportunamente sequestrato dagli uomini delle volanti e le bottiglie, ancora sigillate, riconsegnate al supermercato.

A seguito degli accertamenti effettuati negli uffici di lungadige Galtarossa, il cittadino marocchino, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e con in corso un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato denunciato per "possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli".