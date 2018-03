Tenta il furto in un negozio, ma viene bloccato dalla Vigilanza e dai clienti

Quando ha cercato di superare le casse con la merce rubata, è stato bloccato dal personale di vigilanza e da altri clienti dell'attvità fino all'arrivo dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago, che lo hanno arrestato per rapina impropria.

Erano circa le 17 di domenica quando il nordafricano si è recato in un negozio gestito da cittadini cinesi, situato in viale Europa a San Pietro di Legnago, dal quale ha tentato di svignarsela con un giubbotto: il ladro infatti aveva rimosso il dispositivo antitaccheggio con un magnete, che gli è stato poi sequestrato. I dipendenti che si occupano della sicurezza dell'attvità però lo avevano tenuto d'occhio e quando ha provato a superare le casse, lo hanno bloccato con la complicità di alcuni avventori, fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno condotto in caserma per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito. Si trattava di E.M.A., classe 1999 residente a Gazzo Veronese, celibe, nullafacente e con pregiudizi di polizia.

Su disposizione del Pm di turno, il giovane è stato portato agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima, mentre il giubbotto è stato restituito ai legittimi proprietari.