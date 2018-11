Carabinieri sulle tracce di un libro del 1400 sparito dalla Biblioteca Capitolare

I carabinieri di Verona da mesi sono al lavoro per rintracciare un libro di piccole dimensioni e d'inestimabile valore del '400 sparito dalla Biblioteca Capitolare. Il lavoro dei militari è ancora concentrato sull'accertamento del giorno e del momento del furto. Infatti, nella Capitolare non si sono accorti subito della mancanza del libro e quindi non hanno potuto essere d'aiuto agli investigatori, i quali stanno lavorando con grande riserbo.

Una volta ristretto il campo temporale, potrebbe essere più facile per i carabinieri risalire a chi possa aver sottratto il tomo alla biblioteca. Gli accessi alla Capitolare, comunque, non sono pochi, soprattutto da quando la biblioteca è diventata un luogo aperto non solo agli studiosi, ma anche ai cittadini che attraverso visite guidate ed eventi culturali hanno potuto conoscere meglio questo patrimonio cittadino.