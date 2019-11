Entrano nella notte nell'Itis di Legnago e scappano con tremila euro

Secondo furto in circa dieci giorni nelle scuole di Legnago. Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre, ignoti hanno fatto irruzione all'Itis Silva-Ricci. Il fatto è stato scoperto la martedì mattina quando la scuola è stata riaperta e sono stati immediatamente avvisati i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Legnago, i quali hanno fatto partire un'accurata indagine. Ancora non è chiaro se l'impianto d'allarme sia stato disattivato o se non fosse inserito. I ladri sono entrati nell'istituto rompendo delle vetrate e sono scappati con un bottino di circa 3.000 euro, soldi trafugati dalla cassa del bar interno alla scuola.

Il precedente furto con scasso era avvenuto tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre all'istituto Marco Minghetti, sempre a Legnago. In quell'occasione, però, i ladri portarono via dal laboratorio della scuola 28 computer.