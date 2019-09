Sorpresi a rubare al supermercato: uno arrestato, l'altro denunciato

Il loro tentantivo di fare shopping senza spendere un euro non sarebbe andato come speravano. E.Z., 24enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di Zevio dopo essere stato colto in flagranza del reato di furto aggravato in concorso. Con lui era presente anche il connazionale B.M., residente a Santo Stefano di Zimella, per il quale è scattata la denuncia in stato di libertà.

I due sono stati notato all'Iperfamila di San Bonifacio, dove si sarebbero appropriati di accessori per lo smartphone di un valore complessivo di 150 euro. I loro movimenti però non sono sfuggiti al personale di vigilanza che ha avvisato i militari, i quali sono giunti sul posto e li avrebbero sottoposti a perquisizione, trovando la merce rubata.

Nella mattinata di lunedì, il giudice ha poi convalidato il fermo e rinviato il processo.