Buttapietra, rubano gasolio da un camion ma i carabinieri li sorprendono

Due denunce a piede libero molto particolari, quelle operate nel pomeriggio di oggi, 5 ottobre, dai carabinieri della stazione di Ca' di David a Verona. I militari hanno deferito in stato di libertà due moldavi, uno classe '87 e l'altro del '76, entrambi pregiudicati, per furto aggravato in concorso.

I due sono stati sorpresi in flagranza mentre a Buttapietra, in Viale del Lavoro, erano intenti ad asportare ben 50 litri di gasolio da un autocarro parcheggiato. I due stavano riempiendo le taniche con il gasolio rubato, quando i militari dell'Arma li hanno colti con le mani nel sacco e per questo deferiti all'autorità giudiziaria.