Sorpreso dai carabinieri mentre "ripuliva" un garage dopo averlo scassinato 

Non è andata come sperava a un giovane cittadino colombiano, classe '93, pluripregiudicato, il quale è stato arrestato ieri notte, giovedì 21 giugno, dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato per tentato furto aggravato in abitazione.

L’uomo, infatti, è stato colto nell’intento di svuotare un garage di un’abitazione privata in via Doria: era riuscito a forzarlo ed aprirlo, e stava raccogliendo tutto quanto potesse piacergli per poi portarselo via.

I carabinieri, tuttavia, durante il servizio di pattuglia in quella zona, hanno subito notato movimenti sospetti e così, appena fermatisi per controllare, si sono resi conto di ciò che l’uomo stesse facendo. Sono così scattate immediatamente le manette ai polsi del ragazzo colombiano e questa mattina si è poi svolta la direttissima. L'arresto è stato convalidato, sono stati richiesti i termini a difesa e, in vista del processo rinviato al 28 giugno, è stata disposta per il giovane la custodia cautelare in carcere.