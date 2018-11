Furto alla Fucina Culturale Machiavelli: rubato l'incasso del weekend

No, non è uno scherzo, non é uno spettacolo. Se vedete le foto della scientifica nel nostro foyer è perché oggi in pieno giorno abbiamo subito un furto con scasso. Qualcuno si è introdotto forzando la porta e ha rubato l'incasso dell'ultima serata, lo spettacolo di ieri molto partecipato, dalla cassa. Quindi la scientifica è uscita, chiamata dalla polizia, per rilevare le impronte.

È il post su Facebook pubblicato sulla propria pagina da Fucina Culturale Machiavelli, con il quale viene denunciato il furto compiuto ai danni dell'associazione culturale il 5 novembre.

Ridiamo per non piangere, anche se l'amarezza resta. Chiediamo anzi a chi ne abbia voglia di condividere, giusto per sensibilizzare un po'. Questa città ci ha accolto bene, anche se a volte, come oggi, ci fa arrabbiare.

Ci piace pensare che chi entra in Fucina ne esca arricchito... forse qualcuno ci ha preso troppo alla lettera.

Il colpo è stato messo a segno durante la pausa pranzo, nella sede della start-up culturale no profit situata in via Madonna del Terraglio a Verona. I malviventi si sarebbero introdotti negli uffici forzando la porta d'entrata, trovando l'armadietto in cui era custodito l'incasso dello fine settimana, circa 1500 euro, per poi scappare con il bottino. Solitamente, fanno sapere dalla Fucina Culturale Machiavelli, l'incasso non viene mai lasciato in sede, ma alcuni imprevisti hanno impedito agli operatori di depositarlo come solitamente accade.

Forse non si di una cifra da capogiro, ma resta un danno molto grave per l'associazione gestita da giovani (Sara Meneghetti, Stefano Soardo, Rebecca Saggin, Pietro Battistoni, Sara Ricci) che cerca di creare lavoro pur non puntando al profitto e di offrire una proposta culturale di valore per un pubblico under 40 e per bambini e famiglie.

Sul posto è arrivata la Polizia di Stato con il reparto Scientifica, che ha raccolto tutti gli indizi utili per dare il via alle indagini.