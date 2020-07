Furto di materiale ferroso in Ricicleria: fermati due uomini, ricercato un terzo

Due uomini di origine nordafricana residenti a Cologna Veneta, sono stati arrestati in flagranza nella notte tra giovedì e venerdì dai carabinieri di Vicenza, per il reato di furto aggravato in concorso.

Erano circa le ore 2 quando E.M., 32enne marocchino, e il suo connazionale K.A., 27 anni, sarebbero stati sorpresi dai militari mentre asportavano circa 30 chili di materiale ferroso dalla Ricicleria situata in via Faveri 17, nel capoluogo berico, per depositarlo nella propria autovettura. Insieme a loro sarebbe stato presente anche un terzo individuo, che è riuscito però a far perdere le proprie tracce nelle vie circostanti, sfruttando il buio della notte.

I carabinieri indagano dunque per risalire all'identità del fuggitivo, mentre gli arrestati sono stati trattenuti presso il Comando di Vicenza in attesa del rito direttissimo e la refurtiva è stata restituita all'avente diritto.

