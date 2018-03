Dal lampione porta l'elettricità in casa con dei cavi: scoperto ed arrestato

Un altro caso di furto aggravato di energia elettrica è stato scoperto nella Bassa veronese. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago, nel corso di alcuni controlli, hanno tratto in arresto L.A., cittadino italiano di origini marocchine, residente a Bevilacqua e pregiudicato.

Ad insospettire i militari, sono stati alcuni cavi che da un palo dell'illuminazione pubblica finivano nella casa di Bevilacqua dove era presente L.A.. Le forze dell'ordine hanno così deciso di vederci chiaro e sono entrate nell'abitazione, dove hanno potuto appurare che effettivamente la corrente elettrica proveniva dal lampione, nonostante delle opere in muratura ne celassero l'allacciamento abusivo.

L'uomo è stato quindi condotto in caserma e dichiarato un arresto, prima di essere accompagnato la proprio domicilio in attesa del processo per direttissima.