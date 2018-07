Ruba cosmetici per 250 euro da Coin: ragazza 22enne arrestata dalla polizia

Un altro arresto è stato eseguito, nella giornata di ieri, martedì 24 luglio, dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona. A finire in manette una giovane donna: F. M., cittadina tunisina di ventidue anni, regolarmente soggiornante nel territorio italiano, resasi responsabile del reato di furto aggravato ai danni del negozio Coin di via Cappello. Nel mirino della ladra il reparto cosmetici dell’esercizio commerciale.

Erano circa le 15.30 quando la ragazza ha deciso di fare il suo ingresso nel punto vendita, intenzionata a commettere il furto. Raggiunto immediatamente il settore dedicato all’esposizione dei prodotti di bellezza, la giovane ha prelevato alcune confezioni dagli scaffali per dirigersi poi al primo piano nei camerini del reparto abbigliamento, senza portare con sé alcun capo da provare.

Proprio questo atteggiamento insolito, ha attirato l’attenzione del personale addetto alla sorveglianza che ha così deciso di seguire i movimenti della 22enne mantenendosi a distanza ravvicinata. La ragazza, convinta di non essere stata notata, ha ripetuto questa strategia per ben tre volte nell’arco dell’ora successiva, insospettendo sempre di più il vigilante che, dopo lunga osservazione dei movimenti della giovane, ha deciso di entrare nella cabina di prova all’interno della quale ha rinvenuto, abbandonate a terra, diverse scatole di cosmetici con relative placche antitaccheggio.

Al fine di evitare che la ragazza riuscisse a portare con sé la merce prelevata, l’addetto alla sicurezza ha quindi deciso di posizionarsi all’uscita, subito dopo le barriere antitaccheggio. Al passaggio della ragazza, quest'ultime si sono allarmate segnalando la presenza di placche di sicurezza non ancora disattivate. A questo punto, il personale di vigilanza si è qualificato e ha chiesto alla giovane di effettuare un controllo sulla merce acquistata. Vistasi scoperta, F. M. ha ammesso il furto e ha aperto la borsa mostrando i cosmetici rubati.

I poliziotti delle Volanti, inviati sul posto, hanno dunque accertato che la merce asportata, del valore complessivo di circa 250 euro, consisteva in 21 articoli di cui 16 invendibili in quanto danneggiati e 5 ancora integri, completi della placca di sicurezza. Gli agenti, a seguito degli accertamenti effettuati e alla luce delle testimonianze raccolte, dopo aver riconsegnato i prodotti sottratti, hanno tratto in arresto F. M. per il reato di furto aggravato e l'hanno accompagnata in Questura dove è stato riscontrato che su di ella non gravava alcun precedente penale.

Il P.M. ha quindi disposto nei confronti della ragazza la misura della detenzione presso il domicilio, in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si è svolto nella giornata odierna. Questa mattina, a seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha condannato la donna a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa, disponendo la sospensione della pena.