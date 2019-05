Sparito controfagotto dopo il concerto di Ennio Morricone in Arena

Uno strumento musicale da 35mila euro è stato rubato domenica scorsa, 19 maggio, in Arena. Lo strumento è un controfagotto ed è stato portato via ad un musicista dell'orchestra "Roma Sinfonietta" dopo il concerto di Ennio Morricone, come scritto da TgVerona.

La vittima ha denunciato il furto ai carabinieri, spiegando che il controfagotto era custodito in una cassa, all'interno della sala dove tutti i musicisti lasciano i propri strumenti.