La star Tom Walker via Twitter: «Aiuto, mi hanno rubato due chitarre»

Una richiesta di aiuto lanciata via Twitter da Tom Walker, la star internazionale che ieri, 23 giugno, si è esibita al Teatro Romano per il Rumors Festival. Il musicista ha scritto sul social network di aver subito un furto a Verona. Gli sono state rubate due chitarre: una Gibson Hummingbird e una chitarra elettrica Hollow Body della Ibanez.

Tom Walker ha chiesto di condividere il suo messaggio, sperando di trovare testimoni che possano aiutarlo a ritrovare le chitarre rubate. «Sono assolutamente distrutto - ha scritto su Twitter in inglese Tom Walker - Ho comprato le due chitarre da poco».

PLEASE HELP!!! Today in #Verona two of my Guitars have been stolen from our van. 1 and 1 ibanez hollow body electric guitar. If you live in Italy, especially Verona please share this. I'm absolutely gutted, I only purchased both guitars recently. pic.twitter.com/t2laIrxKgJ