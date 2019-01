Sorpreso a rubare nel centro commerciale, tenta inutilmente di scappare

La segnalazione di un furto ha portato i carabinieri della stazione di Cerea ad intervenire presso il centro commerciale Le Vallette, intorno alle 18.30 di mercoledì.

Poco prima infatti E.H.Z., cittadino marocchino classe 1985, pregiudicato e senza fissa dimora, si era impossessato di un giubbotto dopo avere rimosso il dispositivo antitaccheggio, cercando poi di uscire. A quel punto è stato bloccato però dal personale dell'attività e dai militari, che il nordafricano ha cercato di spingere via nel tentativo di scappare: tutto però è stato inutile e l'uomo è finito in manette per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.