Angiari, coppia pranza in cucina mentre i ladri razziano la casa

Non si sono accorti di nulla i due anziani derubati nella loro abitazione di Angiari domenica scorsa, 24 novembre. Il furto è avvenuto mentre i due coniugi pranzavano in cucina, stanza in cui la coppia è stata rinchiusa silenziosamente dai malviventi, che hanno così agito indisturbati. Del furto si è accorta la figlia dei due anziani, che vive in un appartamento comunicante con quello dei suoi genitori e che era al lavoro mentre il furto si consumava. La donna ha avvisato i carabinieri che ora sono al lavoro per provare a rintracciare gli autori del furto.

Una prima ricostruzione fornita dai militari di Legnago indica che i ladri si sono introdotti nell'abitazione della figlia, raggiungendo poi la casa degli anziani genitori. Nessuno si è accorto della loro presenza e quindi i malviventi hanno potuto prendere tutto quello che volevano con calma e senza ricorrere alla violenza, come invece è accaduto recentemente a San Bonifacio, Legnago e anche a Verona.

I ladri hanno razziato contanti per circa 200 euro a cui si aggiungono gli oggetti preziosi accumulati dalle vittime durante la loro vita. Un bottino che complessivamente dovrebbe aggirarsi intorno ai cinquemila euro.