Villa Bartolomea: la squadra di calcio si allena, i ladri razziano gli spogliatoi

Cellulari, soldi e documenti. Tutto quello che si poteva razziare è stato portato via e ora ai carabinieri non resta che indagare per risalire ai responsabili del furto avvenuto venerdì scorso, 23 marzo, al campo da calcio di Villa Bartolomea. Vittime, i 18 calciatori che venerdì sera si stavano allenando in preparazione della partita di domenica.

Come riportato da TgVerona, gli spogliatoi dell'impianto erano stati lasciati aperti e per i ladri non è stato difficile entrare senza farsi notare, prendere tutto ciò che si poteva prendere dagli zaini e dalle giacche degli atleti e poi andare via. Le vittime si sono rivolte ai carabinieri per sporgere denuncia, ma si sono dovuti recare anche nei loro rispettivi municipi per ottenere i documenti, dato che i malviventi si sono portati via anche quelli.