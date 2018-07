Portano via un cambiamonete ad Arcole, presi a Monteforte d'Alpone

Erano da poco passate le 3 di notte quando una pattuglia di carabinieri di Monteforte d’Alpone ha intercettato un'autovettura sospetta. L'auto, da un veloce controllo, risultava proveniente da Dolo, provincia di Venezia, dove diversi giorni fa era stata rubata. A bordo della vettura viaggiavano due uomini, i quali per non farsi fermare dai militari hanno dato vita ad un inseguimento terminato in via Roma a Monteforte d'Alpone. I due sono stati bloccati dai militari della stazione locale e dai colleghi di Colognola ai Colli, dopo una rocambolesca fuga.

Le due persone a bordo dell'auto rubata sono state identificate e portate in caserma. Uno è di nazionalità marocchina, iniziali R.H. classi '98 e l'altro è un veronese classe '69, iniziali B.A.. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che all'interno dell'abitacolo della vettura c'erano degli arnesi da scasso, due passamontagna, una pistola da softair ed un cambiamonete. Il cambiamonete era stato da poco portato via da un autolavaggio di Arcole.

Per i due sono scattate immediatamente le manette e dovranno adesso rispondere dei reati di ricettazione e furto aggravato in concorso.