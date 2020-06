Forzano l'ingresso della banca, caricano in auto una cassa e scappano

Hanno dimostrato di avere forza fisica e rapidità i ladri che nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno hanno portato via una delle casseforti dalla filiale di Roveredo di Guà della Bcc Vicentino. Il colpo è stato realizzato in pochi minuti, senza l'utilizzo di esplosivi o di altri strumenti utilizzati a volte nei furti in banca o ai bancomat.

I dettagli del furto sono stati descritti da Stefano Nicoli su L'Arena. Intorno alle 2 della notte di lunedì, quanttro uomini incappucciati avrebbero utilizzato dei comuni arnesi da scasso per forzare una delle porte di ingresso della banca di via Dante Alighieri. L'allarme è scattato, ma la banda è entrata velocemente nell'istituto di credito, ha preso una delle casse, l'ha caricata nella macchina utilizzata per la fuga e poi è partita prendendo la strada verso Pressana. Il tutto in un lasso di tempo così breve da non permettere a molti residenti della zona di rendersi conto di quanto accaduto. La stima è che il furto abbia permesso al gruppo criminale di intascarsi circa 12mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rapidità dei malviventi non ha permesso neanche alle forze dell'ordine di intervenire in tempo per la cattura. Sul posto sono giunti i carabinieri di Cologna Veneta ed i colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Legnago. I militari si sono messi subito alla ricerca di qualche traccia che possa subito indirizzare bene le indagini. E qualche elemento utile potrebbero fornirlo le telecamere di videosorveglianza della banca e quelle installate nel territorio comunale di Roveredo di Guà.