Furto al Bar Bloom: denunciato un uomo, ricercata la sua complice

Una persona è finita in manette per il furto al Bar Bloom, a Verona, mentre la complice è ancora ricercata dalla Polizia di Stato.

Erano circa le 4 del mattino dello scorso 31 luglio, quando una pattuglia della vigilanza privata ha segnalato alla sala operativa della Questura una vetrina laterale del locale, che affaccia sul vicoletto in prossimità di via Mazzanti, divelta ed appoggiata a terra.

Sul posto dunque è intervenuta una Volante, la quale ha individuato un testimone che, mentre passava per piazza Erbe, aveva notato la presenza di un uomo e una donna che armeggiavano in prossimità della vetrina e che una una volta scoperti sono fuggiti in direzione di piazza dei Signori.

Il successivo sopralluogo della Polizia Scientifica ha permesso pi di comprendere meglio la dinamica dei fatti: mentre il palo rimaneva in osservazione all’esterno del bar, un uomo, dopo aver manomesso la vetrina scorrevole del box utilizzato dai camerieri per facilitare il passaggio degli ordini sul plateatico, era entrato all’interno dell’esercizio pubblico per appropriarsi del fondocassa di circa 200 euro, prima di allontanarsi frettolosamente insieme al complice.

Dopo un’attenta analisi del sistema di videosorveglianza della struttura, gli uomini delle Volanti hanno riconosciuto il responsabile del furto in P. R., cittadino italiano noto alle forze dell’ordine per aver commesso altri reati con le medesime modalità.

Domenica mattina, durante l’attività l’ordinaria di controllo del territorio, gli agenti lo ha intercettato in Corso Porta Nuova e, una volta accompagnato in Questura, è stato denunciato per furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota.

Nei confronti dello stesso è stata inoltre adottata, con finalità preventive, la misura amministrativa dell’Avviso Orale che gli operatori di Polizia della Divisione Anticrimine della Questura di Verona hanno già notificato all’interessato.

Sono ancora in corso le indagini per rintracciare la donna, per il momento, rimasta ancora ignota.