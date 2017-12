Ruba il portafoglio di un avventore e lo sostituisce con uno vuoto: arrestato

Non era la prima volta che commetteva furti, ma questa volta il 39enne siciliano è stato colto in flagrante dalla sua stessa vittima che stava per essere derubata del portafogli mentre sedeva in un locale di corso Porta Nuova.

L'autore del colpo aveva infatti già prelevato dalla giacca del malcapitato avventore il suo borsello, sostituendolo con un altro vuoto per cercare di mascherarne la scomparsa. Un escamotage che tuttavia non ha tratto in inganno la vittima, subito accortasi della sparizione del portafoglio con all'interno oltre cento euro.

In seguito al borseggio, come riportato quest'oggi dal quotidiano L'Arena, sono stati prontamente avvertiti i carabinieri di Verona che hanno fermato il ladro arrestandolo con l'accusa di furto.

Il 39enne originario di Messina si è difeso dinanzi al giudice spiegando che avendo perduto il lavoro ora si trova in gravi difficoltà economiche. Una giustificazione che non ha però potuto evitargli la misura cautelare dell'obbligo di firma in caserma dai carabinieri.