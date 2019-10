Scoppio nella notte a Cavaion, un altro bancomat è stato assaltato

Con o senza esplosioni, riusciti o mancati, i furti ai bancomat stanno diventando sempre più frequenti nel Veronese. L'ultimo episodio è capitato nella notte tra ieri e oggi, 25 e 26 ottobre, a Cavaion. La banda ha fatto saltare in aria lo sportello del Banco Bpm di via Fracastoro, scappando col denaro a bordo di un'auto, prima dell'arrivo della vigilanza privata e dei carabinieri richiamati dall'allarme. E proprio i militari stanno indagando per scoprire gli autori del colpo.

E solo in questo mese di ottobre si contano altri quattro furti notturni in banca, alcuni andati a segno come a Nogarole Rocca e a Cadidavid, altri mancati come a Casaleone e a Lugagnano. Altri due bancomat, poi, erano già stati fatti saltare a settembre, a Sona e a Verona.